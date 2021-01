Roma, Fonseca verso il derby: "Bisogna avere tanta ambizion"

VERSO LAZIO-ROMA

"Il Derby? Non l'ho ancora vinto, ma non l'ho neanche perso. Sappiamo che è una partita importante per tutti noi, ma sono comunque tre punti che vogliamo prendere". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio. "La formazione del Derby? La scopriremo domani. Dico solo che Pedro sta bene e sarà convocato", ha aggiunto il tecnico portoghese. "Dobbiamo giocare ogni partita con l'ambizione di vincere, sempre", ha ribadito.

La Lazio gioca in casa, ma per la Roma l'assenza del pubblico non è un vantaggio: "Derby senza pubblico? Non è mai un vantaggio giocare senza i tifosi, tutti i giocatori preferiscono giocare con il pubblico. Tutti abbiamo una grande voglia di ritornare ad avere il pubblico negli stadi".

Il progetto giallorosso va avanti spedito: "Sì, ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto a medio-lungo termine, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questa per me è la cosa più importante".