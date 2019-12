Roma, Fonseca: "A Firenze sarà difficile"

VERSO FIORENTINA-ROMA

Vigilia di campionato per la Roma, che venerdì sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina: "Hanno una buona squadra, con giocatori forti - dice Fonseca in conferenza stampa -. Hanno fatto bene contro l'Inter. Sarà una partita difficile, dovremo essere molto concentrati". Sulla formazione: "Smalling sta bene, è un'opzione per la partita. Kluivert? Non è pronto. E' meglio non rischiarlo per questa partita. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente".

Fonseca sta alla larga dal mercato: "Con Petrachi parliamo tutti i giorni di tutto: di mercato, di giocatori e anche delle nostre famiglie... Hysaj? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre".

L'eventuale assenza di Chiesa non cambierà le scelte del tecnico: "Non sappiamo se giocherà o no, ma non cambia nulla nella nostra squadra". Né Spinazzola né Florenzi hanno il posto da titolare garantito e, in vista del prossimo Europeo dell'Italia, il portoghese non vuole farsi condizionare: "Io devo solo pensare alla Roma, che è la cosa più importante. Capisco la situazione, ma io sono l'allenatore della Roma e devo pensare al meglio per la squadra. Florenzi? Con lui non abbiamo mai parlato della Nazionale, ma solo di Roma".