Roma, Follieri: "Ho le risorse per comprare, ma i Friedkin venderanno solo senza stadio"

LE PAROLE

L'imprenditore italiano, accostato a una cordata interessata alla Roma, spiega la situazione: "Sarebbe un onore, potrei far tornare italiana la società"

Raffaello Follieri, imprenditore italiano interessato ad acquistare la Roma con una ipotetica cordata formata da sceicchi sauditi, dovrà rinunciare per il momento alla società giallorossa. L'indiscrezione trapelata da Trigoria ha acceso i fari su una situazione che lo stesso Follieri avrebbe preferito tenere dietro le quinte, trovandosi costretto a spiegare la situazione: "Comprare la Roma sarebbe un onore e un grande investimento. Ho le risorse per farla tornare italiana, ma una trattativa non c'è".

L'imprenditore pugliese già in passato ha impostato alcuni importanti investimenti industriali con alcuni membri della famiglia reale dell'Arabia Saudita e, contattato per avere conferme delle indiscrezioni che lo vedevano interessato all'acquisto della Roma, Follieri ha spiegato la situazione: "La verità è che ci sono stati due incontri a Londra con Ryan Friedkin - ha svelato a Il Sole 24 Ore -, uno a dicembre 2022 e l'altro lo scorso marzo. Il gruppo americano è stato chiaro dopo avergli mostrato il mio interesse: venderanno solo se il nuovo stadio di Roma non sarà costruito".

Follieri però ha tenuto a precisare di essere pronto a correre da solo per l'acquisizione della società giallorossa, qualora i Friedkin dovessero cambiare strategia: "Ho tutte le risorse necessarie per far tornare la Roma italiana - ha commentato -, ma per ora non sono in Italia per comprare campi di calcio".