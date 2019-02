Roma, El Shaarawy infiamma il derby: “Vinciamo e allontaniamo la Lazio dalla Champions”

28/02/2019

Dopo anni da comprimario, Stephan El Shaarawy è diventato una colonna della Roma di Di Francesco in questa stagione. L’italo-egiziano si è ritagliato uno spazio importante e adesso spera di essere decisivo nel derby di sabato sera per avvicinare sempre di più la Roma alla prossima Champions League . “Sappiamo quanto sia importante per la gente il derby, è una partita speciale - le parole di El Shaarawy -. Anche se la Lazio non arriva da un ottimo periodo metterà tutto in campo per vincere e lo faremo anche noi”.

Il numero 92 ha le idee chiare in vista del del derby: “Ora siamo in un momento delicato e sappiamo che con una vittoria potremmo allungare sulla Lazio ma anche accorciare sulle squadre che ci precedono - assicura l’ex Milan -. Di certo è una gara da vincere: per noi e per i tifosi. Più importante la gara di sabato o il Porto? Le metto sullo stesso piano. Vincere con i portoghesi ci aiuterebbe a confermarci in Europa dopo la scorsa stagione”.



Infine El Shaarawy ha parlato anche del suo futuro visto che c’è un contratto in scadenza nel giugno del 2020: “Non ne ho ancora parlato del rinnovo con la società e non lo farò fino alla fine della stagione. Penso a concentrarmi sul campionato e la Champions, perchè in molti dicono che sto facendo una buona stagione ma non è finita. Cerco la continuità nelle prestazioni e nei gol. Penso solo a quello in questo momento”.