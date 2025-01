Roma, Dybala: "Sogno di vincere la Champions League. Sono stato vicino al Psg"

Per l'attaccante argentino, che domani taglierà il traguardo delle 100 presenze con la Roma, tra una manciata di partite scatterà il rinnovo automatico fino al 2026, mentre da ieri non ha più la clausola attiva, il che significa che non può più liberarsi autonomamente per 12 milioni. Se mai dovesse andar via sarebbe la Roma ad avere l'ultima parola.