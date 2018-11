Roma, Di Francesco: "Con l'Udinese sfida fondamentale. Schick sarà titolare"

23/11/2018

La sosta è alle spalle, a riaprire il campionato toccherà alla Roma ospite dell'Udinese del nuovo allenatore Nicola: "A parte qualche infortunato di lungo termine stiamo abbastanza bene dopo le nazionali, ma dobbiamo stare attenti all'Udinese perché me l'aspetto agguerrita, con grande fisicità - ha commentato in conferenza Di Francesco -. Non meritavano di perdere contro Milan ed Empoli, ma conosco bene anche Nicola e so che è molto bravo a preparare le partite e sicuramente la starà preparando per farci giocare male".



I giallorossi dovranno evitare di ripetere gli errori delle passate soste con dei cali di tensione che ne hanno minato l'inizio di stagione: "Tutti stanno pensando al Real Madrid, ma per me la più importante delle tre sfide è questa contro l'Udinese. La squadra deve capire che la partita va affrontata nel modo giusto, abbiamo sempre avuto tanti nazionali e non dev'essere un alibi. Sarà dura dal punto di vista fisico e lo sappiamo, ma la stiamo preparando in questo senso".



Proprio in nazionale ha trovato il gol Schick, chiamato al salto di qualità: "Contro l'Udinese partirà titolare e questo vi fa capire molte cose. Sta crescendo e ha una grande voglia di venire fuori. Spero possa continuare a fare bene e il gol fatto con la Repubblica Ceca è stato importante dal punto di vista mentale. Sta lavorando molto, prima di tutto su se stesso".



Le prossime tre partite comunque sono un crocevia importante per la stagione della Roma: "Tutti i periodi della stagione sono importanti. In campionato non possiamo sbagliare e dobbiamo restare aggrappati alla zona Champions. Non esistono partite facili e anche per questo ribadisco che l'Udinese dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile. Hanno cambiato allenatore, ma prepareremo la sfida sulle caratteristiche degli avversari. Dovremo fare molta attenzione".



Del Var Di Francesco non vuole sentire parlare: "Abbiamo fatto una riunione con gli arbitri e abbiamo fiducia nel loro operato", mentre il bollettino infortunati dà qualche indicazione di formazione: "Manolas non è a posto con la caviglia e non sarà convocato. Proveremo ad averlo per il Real Madrid. Karsdorp sta lavorando bene, ma è stato fermo un mese e non è pronto per partire dall'inizio. Sono contento di lui per come si sta allenando. Kolarov sta bene così come Santon che ha recuperato dalla febbre. De Rossi e Perotti non ci saranno, ma non dobbiamo avere fretta: Daniele tornerà intorno alla sfida col Cagliari, Diego dopo la Champions".