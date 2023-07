Roma, anche Mourinho festeggia i 96 anni del club: "Auguri ai suoi tifosi unici"

Festa grande a Roma per il 96esimo compleanno del club giallorosso. I tifosi, come da tradizione, si sono dati appuntamento davanti al Pantheon nella serata di venerdì per poi muoversi in corteo fino a via degli Uffici del Vicario, dove il 22 luglio del 1927, con la firma di Italo Foschi, furono distribuite ufficialmente le prime cariche societarie. Gli auguri, naturalmente, sono arrivati anche da José Mourinho, tramite una storia sulla sua pagina Instagram: "Auguri a questo club storico e ai suoi tifosi unici - le parole del tecnico - Forza Roma sempre".