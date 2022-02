Mourinho show all'Olimpico: rabbia, espulsione e silenzio postpartita

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso ha vissuto una serata da alta tensione contro il Verona all'Olimpico

Quella di José Mourinho è stata una serata difficile. Il pareggio in rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Verona ha portato un solo punto alla sua Roma, ma all'Olimpico il portoghese ha vissuto male la partita da bordocampo. Nella prima ora i giallorossi sono stati sovrastati dal Verona, ma se il tecnico portoghese ha trovato il modo di raddrizzare il match sfruttando due giovanissimi come Volpato e Bove, il nervosismo è stato lampante per tutto il match. Mourinho furioso: è show in panchina ansa

Prima un calcio a un pallone direttamente in tribuna in seguito a una interruzione di gioco da parte dell'arbitro Pairetto, con il quale già in passato c'erano state delle scaramucce, poi le proteste reiterate nel finale di gara che hanno portato all'espulsione e a un teatrino a bordo campo, con lancio di bottiglietta, sicuramente evitabile.

Le scuse all'allenatore avversario Igor Tudor e al suo staff, dopo la scenata, hanno anticipato l'uscita dal campo di Mourinho dopo il cartellino rosso, accompagnato dagli applausi scroscianti della tifoseria giallorossa che in lui, ormai, vedono uno scudo.

Nervosismo e rabbia che però lo stesso Mourinho non ha voluto spiegare nel postpartita, dribblando le telecamere e ogni tipo di intervista decidendo di rifugiarsi nel silenzio.