La Roma a Friedkin: Pallotta a New York per le firme

CAMBIO DI PROPRIETA'

E' ormai alle battute finali la trattativa per il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. L'attuale patron giallorosso, infatti, è sbarcato nel New Jersey intorno alle 17 italiane per firmare i contratti di cessione del club al magnate texano. Un comunicato della società capitolina nelle prossime ore sancirà l'ufficialità. Lo riporta il quotidiano 'Il Tempo'.

Da un proprietario statunitense all'altro dunque, con James Pallotta che ha versato in totale 80 milioni di euro dei 150 previsti per l'aumento di capitale, un passo necessario per garantire la continuità aziendale. I restanti 70 saranno coperti da Friedkin, imprenditore e produttore cinematografico. Un'operazione che dovrebbe oscillare tra i 700 e i 720 milioni, effetto coronavirus permettendo visto che il titolo ha perso in Borsa oltre il 10% in una settimana.