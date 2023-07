Roma, Aouar: "Posso giocare in tante posizioni come Zidane, Totti e Iniesta"

© Getty Images

Houssem Aouar si sta ambientando a Roma e ha le idee chiare sui suoi obiettivi in giallorosso. "Sono un giocatore ambizioso. Ho molta umiltà, ma voglio giocare tutte le partite - ha spiegato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. So bene che qui ci sono tanti grandi giocatori, ma io mi sento pronto per reggere la concorrenza". "Posso giocare sia come centrocampista che da trequartista, per me non cambia molto - ha aggiunto parlando della sua posizione in campo -. Sono in grado di adattarmi senza problemi sia al 3-5-2 che al 4-3-3". "Posso giocare in tante posizioni come Zidane, Totti, Iniesta - ha continuato -. Voglio diventare un grande giocatore come loro".