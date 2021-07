Al via il ritiro targato Mourinho... ma lo Special One è in quarantena

Il campo lo vedrà solo domani, per via della quarantena light alla quale è stato sottoposto, ma José Mourinho ha fatto comunque partire il ritiro della sua Roma a Trigoria oggi. C'è attesa per il debutto dello Special One che darà una nuova veste ai giallorossi. Tra i primi ad arrivare questa mattina al centro sportivo capitolino Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout, già alle 8.30 del mattino. Poi ecco Daniel Fuzato, Gianluca Mancini e Carles Perez. Piano piano sono arrivati anche gli altri: Amadou Diawara, Rick Karsdorp ed Edin Dzeko. Tutti si sono fermati a firmare autografi ai tifosi che attendevano.

afp