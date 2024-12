Roma, Saelemaekers: "Ci servono punti, mio ruolo non conta"

"Che il mio ruolo sia dentro il campo, fuori o quinto non importa, gioco dove posso aiutare la squadra. Ora serve prendere i punti, le mie prestazioni e il mio ruolo passano in secondo piano". Lo ha detto Alexis Saelemaekers nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con il Braga. "Io mi sono trovato subito bene nella Roma, come una famiglia - ha spiegato -. Il mio futuro? L'importante per me è giocare a calcio, quello che succederà dopo non dipenderà solo da me. Ora l'importante è la Roma, ma spero di essere un protagonista della stagione". Sul clima che si respira nello spogliatoio ha concluso: "L'aria non è mai cambiata da inizio stagione, c'è voglia di lavorare duro. Poi è successo quello che è successo, ma noi giocatori siamo sempre stati professionisti dando sempre tutto".