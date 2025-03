Brutta serata per il portiere della Roma Pierluigi Gollini. Intorno all'una di notte, in via di Porta Pinciana, un gruppo di ladri ha spaccato il vetro anteriore destro della sua auto, una Mercedes Vito, portando via una borsa Luis Vuitton che conteneva un MacBook e alcune maglie da calcio. È stato lo stesso calciatore a chiamare il 112 e a denunciare il fatto. Sul furto indaga la polizia del distretto Salario Parioli.