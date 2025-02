Roma, Mancini: "Ho recuperato, sono pronto per il Porto"

"E' stata una botta forte al ginocchio, si stava gonfiando e parlando con lo staff il mister he deciso di togliermi. Pero ho recuperato, tutto a posto". Così Gianluca Mancini, difensore della Roma, alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto. "Se mi vedo tutta la mia carriera con la Roma? Quest'anno è un gruppo, una famiglia vera, non si è mai sciolto. Questa cosa non si vedeva da tanto tempo. Io qui a Roma sto bene, amo questo posto, i tifosi mi apprezzano e mi fa dare qualcosa in più in campo. Non ho problemi, non penso al futuro ma qui sto bene", ha aggiunto.