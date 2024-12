Mercoledì 1 gennaio, alle 15:00, i cancelli del centro Tre Fontane saranno aperti ai tifosi della Roma per assistere a una seduta di allenamento della Prima Squadra, guidata da mister Ranieri. Lo rende noto lo stesso club giallorosso sottolineando che "sarà un'occasione per stare tutti insieme e spingere i nostri giocatori in un momento cruciale della stagione".