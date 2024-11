Protagonista in negativo nel gol realizzato da Lukaku in Napoli-Roma, Mats Hummels ha parlato dopo la sfida del Maradona ai microfoni di Sky Sport: "Ho visto una buona squadra - ha esordito il tedesco -. Penso miglioreremo. A livello personale invece ho bisogno di mettere minuti nelle gambe. Sul gol non ho difeso bene, ma era difficile".