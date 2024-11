Mats Hummels potrebbe finalmente avere spazio con la maglia della Roma. Dopo il terribile esordio di Firenze con tanto di autogol, l'ex Borussia Dortmund è tra i candidati per assicurarsi una maglia da titolare in vista della sfida di domenica sera in casa del Napoli come scrive Il Messaggero. Possibile il suo impiego in una difesa a tre al fianco di Ndicka e Mancini: tutto dipenderà dai test che l'esperto centrale effettuerà in settimana.