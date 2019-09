Il successo "alla fine è meritato, anche perché ho sentito che il loro rigore è stato un po' regalato. Però ci abbiamo creduto fino alla fine, anche con un uomo in meno e abbiamo vinto meritatamente e così, alla fine, è ancora più bello". Così l'attaccante della Roma Edin Dzeko dopo la vittoria in casa del Bologna, decisa proprio da una rete del bosniaco allo scadere. "Non era una partita facile, il Bologna è una squadra tosta, che gioca a calcio, che ha giocatori forti. Non è facile venire qui - ha aggiunto - Noi abbiamo provato a fare il nostro gioco fin dall'inizio della partita e penso che abbiamo fatto abbastanza bene anche nel primo tempo e penso sia mancato, forse, l'ultimo passaggio. Però siamo stati bravi, abbiamo fatto due gol e vinto".