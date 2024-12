Roma, Dybala: "Vittoria che dà fiducia, pubblico fantastico"

"Abbiamo fatto una grandissima partita, questa vittoria ci dà fiducia e lo meritiamo". Lo ha detto Paulo Dybala a Dazn dopo la vittoria contro il Parma. Parlando dell'Olimpico ha risposto: "Questa gente, dal primo giorno che ci siamo visti all'Eur è stata fantastica. Ogni partita mi dà il suo calore e io cerco sempre di ridare indietro il meglio per loro e per la maglia". P oi uno sguardo al futuro con le prossime partite che vedranno la Roma impegnata contro Milan e Lazio. "Siamo sempre pronti, queste sono le partite più belle da giocare". Nessuna domanda, invece, sul futuro del calciatore, in queste ultime settimane accostato con insistenza al Galatasaray già per il mercato di gennaio.