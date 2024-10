Il Real Madrid diserta la cerimonia del Pallone d'Oro, Rodri sempre più vicino al titolo

Il Pallone d'Oro è pronto a prendere la strada di Manchester. La conferma che Rodri sia pronto a inserire il proprio nome nell'albo d'oro del celebre riconoscimento è arrivata dai rappresentanti del Real Madrid che avrebbero deciso di disertare la cerimonia in programma a Parigi nella serata di lunedì 28 ottobre. Nonostante fra i favoriti siano presenti i nomi di Vinicius Junior e Jude Bellingham, le Merengues non avrebbero programmato alcun viaggio per la capitale francese.