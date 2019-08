Franck Ribery affida ai suoi profili social le sensazioni all'indomani del debutto in Serie A. "Orgoglioso di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande supporto dai nostri tifosi, purtroppo non è arrivato il risultato che avremmo voluto. Ora ricominciamo a lavorare duramente per migliorare ancora ed ancora. Insieme!", ha scritto l'ala francese con tanto di cuoricino viola.