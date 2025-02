Atalanta, Retegui: "Sfida con Kean? Penso alla squadra"

Dopo aver segnato quattro gol al Verona, Mateo Retegui continua a volare basso e a pensare alla squadra e non alla corsa per la classifica cannonieri. "Abbiamo fatto benissimo, la squadra ha mostrato tanta personalità dopo la sconfitta col Bologna - ha spiegato l'attaccante dell'Atalanta -. Questo è importante, siamo con la testa alta e portiamo 3 punti molto importanti". "Io o Kean capocannoniere? Non solo io e lui stiamo facendo bene in campionato. Devo pensare all'Atalanta, abbiamo dimostrato di poter fare bene e ora testa Bruges", ha aggiunto.