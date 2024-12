RedBird rifinanzia vender loan, Scaroni: "Milan più stabile"

In un comunicato il Milan rende noto oggi che "è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ('Elliott'). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ('RedBird'), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028". Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha così commentato: "Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l'eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri".