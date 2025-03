Record Amburgo femminile, 57mila biglietti venduti per sfida col Werder

L'Amburgo ha comunicato di aver venduto un record di 57.000 biglietti per la semifinale di Coppa di Germania della sua squadra femminile contro il Werder Brema. Il Volksparkstadion di Amburgo è esaurito per la sfida del 23 marzo. Si tratta di un nuovo record tedesco di presenze nel calcio femminile. "È più di una partita di calcio che vanta il tutto esaurito. È l'impegno di Amburgo per il calcio femminile, nonché per il nostro club", ha detto Eric Huwer, membro del consiglio di amministrazione dl club. Fino ad oggi il numero più alto di spettatori registrato dall'Amburgo femminile è stato di 19.710 tifosi per il derby contro il St. Pauli lo scorso settembre. La più grande affluenza di spettatori a una partita di calcio femminile in Germania è stata quella registrata in occasione della finale della Coppa di Germania del 2023 tra Wolfsburg e Friburgo a Colonia, con 44.808 spettatori.