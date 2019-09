Non c'è proprio pace per il Real Madrid, che perde un altro pezzo da 90 causa infortunio. Luka Modric, come comunicato dal club merengue, è costretto a fermarsi a causa di una lesione all'adduttore della gamba destra. Non sono stati comunicati i tempi di recupero. Il croato si aggiunge al lungo elenco di infortunati in casa Galacticos composto anche da: Asensio, Mendy, Jovic, Courtois, Rodrygo, Hazard, Brahim, James e Isco.