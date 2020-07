Real Madrid, Zidane e l'affare Hakimi: "C'è la parte economica e quella sportiva"

"C'è una parte economica e una sportiva e sappiamo come stanno le cose. Non è il momento di parlare di lui, a breve potrebbe succedere qualcosa". Sono le parole del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane su Achraf Hakimi. Il giocatore è in procinto di passare all'Inter, manca solo l'ufficialità ma l'affare è da considerarsi concluso. Ieri il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Milano "E' uno dei nostri giocatori adesso, ma può succedere di tutto. Ha avuto una buona stagione quest'anno al Borussia Dortmund", ha aggiunto l'allenatore francese.