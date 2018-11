REAL MADRID, RAMOS SU CONTE: "IL RISPETTO SI GUADAGNA, NON SI IMPONE"

29/10/2018

Antonio Conte è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, ma potrebbe non essere accolto nel migliore dei modi dallo spogliatoio. In particolare da capitan Sergio Ramos, che ha commentato la possibilità dell'arrivo nella capitale spagnola dell'ex ct della Nazionale e i suoi modi duri: "Il rispetto si guadagna, non si impone", ha detto nell'immediato post partita del Clásico. Poi il difensore ha aggiunto: "Abbiamo vinto tutto con allenatori che già conoscete. La gestione dello spogliatoio alla fine è più importante del livello di conoscenza tattica per un allenatore".