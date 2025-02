Real Madrid, Ancelotti: "Calendario insostenibile, siamo tutti stanchi"

Carlo Ancelotti è soddisfatto del cammino che sta facendo il Real Madrid in questa stagione, nonostante il calendario di partite che definisce "assurdo e insostenibile". Se la sua squadra dovesse arrivare in fondo alla Champions e alla Coppa del Re - domani ci sarà la semifinale di andata con la Real Sociedad -, arriverebbe a giocare 72 partite questa stagione, mentre il tecnico italiano ricorda che "mentre quando giocavo, in una stagione c'erano 30 partite di campionato, ora ne abbiamo affrontate 17 in soli 52 giorni, saremmo già nel girone di ritorno...". "I giocatori sono stanchi, io sono stanco e immagino che anche voi - dice Ancelotti rivolto ai giornalisti -, da quello che vedo e sento, siete stanchi. Avete bisogno di riposo... abbiamo bisogno di riposo". A proposito, oggi non si è allenato Kylian Mbappe, ma per un problema dentale e a San Sebastian ci sarà e potrebbe giocare.