Il prossimo avversario in Champions dell’Atalanta (si gioca a Bergamo martedì alle 21) vince in casa del Girona grazie ai gol di Bellingham, Guler (assist dell’inglese) e Mbappé e accorcia sul Barcellona. A Bergamo Ancelotti recupererà Vinicius ma rischia di perdere proprio Bellingham, uscito al 61’ per infortunio al flessore della gamba sinistra. Nel finale fuori anche Mendy per un problema muscolare: anche lui da valutare per Bergamo.