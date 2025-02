Razzismo: Spagna, 1 anno di carcere a tifoso per insulti a calciatore Cadice

Un tifoso del Granada è stato condannato a un anno di carcere da un tribunale spagnolo per aver insultato con espressioni razziste l'ex difensore del Cadie Carlos Akapo. L'episodio è avvenuto durante una partita di campionato a Granada tre anni fa. Il tifoso ha anche ricevuto una squalifica di 14 mesi dallo stadio. È stato ripreso dalle telecamere mentre faceva gesti da scimmia verso Akapo, calciatore di colore, durante il pareggio 0-0 del Cadice a Granada nel febbraio 2022. Il tifoso probabilmente sconterà una pena sospesa. In Spagna, gli imputati senza precedenti condanne raramente trascorrono del tempo in carcere per condanne inferiori a due anni per un crimine non fisicamente violento. Akapo ha lasciato il Cadice per la squadra di Major League Soccer San Jose Earthquakes nell'agosto 2022. Il 31enne è entrato a far parte del club brasiliano Amazonas all'inizio di questo mese.