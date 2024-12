Ravenna con maglia da Babbo Natale, asta per alluvionati

Domenica il Ravenna Football Club scenderà in campo contro il Progresso Calcio, nella 17/a giornata del campionato di Serie D, indossando una divisa speciale: la 'Santa Claus Limited Edition'. Dopo il match, le divise saranno messe all'asta online, e l'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Traversara in Fiore, che sostiene le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno duramente colpito il territorio romagnolo. La divisa da gioco, pensata per celebrare lo spirito natalizio, riproduce il look di Babbo Natale, con maglia, pantaloncini e calzettoni rossi, impreziositi da dettagli come la cintura nero-oro e il messaggio festivo Merry Christmas stampato sul retro. Oltre alla raccolta fondi, il club giallorosso ha organizzato una giornata dedicata alle famiglie e alla magia del Natale: per ogni genitore che accompagnerà il proprio figlio allo stadio indossando il classico cappellino di Babbo Natale, il costo del biglietto sarà simbolico: 1 euro. La festa sarà arricchita da momenti di condivisione, con cioccolata calda, vin brulè e altre sorprese pensate per creare un'esperienza unica e indimenticabile. "Il nostro obiettivo è fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle persone e nel sociale - spiega il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani -. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per le famiglie di vivere la magia del Natale unita alla forza della solidarietà. Vogliamo dimostrare che il calcio può diventare un veicolo di speranza, generosità e gioia. Credo fermamente che lo sport sia un potente strumento per sostenere chi è in difficoltà e promuovere il bene comune".