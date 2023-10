Qualificazioni Europei U21: l'Italia batte 2-0 la Norvegia, sugli scudi Baldanzi

QUALIFICAZIONI EURO U21

Prosegue il cammino da imbattuti per gli azzurrini di Nunziata nel gruppo A, che li vede alle spalle della sola Irlanda: l'empolese firma il vantaggio e serve l'assist del raddoppio

Prosegue il cammino dell'Italia Under 21 di Carmine Nunziata, che ottiene la seconda vittoria in tre giornate nelle qualificazioni agli Europei 2025. Contro la Norvegia, gli azzurrini disputano una partita autorevole, con ottime trame offensive e una difesa solida a proteggere Desplanches. Nasce così il 2-0, che porta la firma di Baldanzi: l'empolese segna al 25' e poi serve l'assist per Pio Esposito nella ripresa, prima di uscire per infortunio.

Terza gara e terzo match a reti inviolate per l'Under 21 di Nunziata, che prosegue il suo cammino da imbattuta nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Dopo il pareggio con la Lettonia (0-0) sono arrivate infatti due vittorie, contro la Turchia (2-0) a settembre e contro la Norvegia, sconfitta 2-0 al Druso di Bolzano in un match senza storia. Il ct azzurro opta per una soluzione ibrida, con Casadei e Ndour ad alternarsi alle spalle di Esposito e Baldanzi, venendone subito ripagato. Dopo aver tremato in avvio sulle ripartenze dei rivali, con un Musigha molto pimpante, l'Italia si fa vedere dalla distanza: è Prati a colpire, trovando la deviazione a mano aperta del portiere. Il gol sembra nell'aria e arriva al 25', con Baldanzi a recuperare palla e poi riproporsi sull'assist di Bove, battendo Sjoeng per l'1-0. Gli azzurrini controllano e, prima di andare al riposo, sfiorano il raddoppio con Esposito e Ndour.



La ripresa è subito vincente per l'Italia, che raddoppia dopo pochissimi secondi: Baldanzi vede Pio Esposito e lo serve, consentendogli di diventare il quarto più giovane marcatore di sempre in Under-21 coi suoi 18 anni, tre mesi e 19 giorni. L'empolese esce poi per una botta rimediata nei minuti precedenti e, grazie ai cambi, la Norvegia risale di tono: Hansen-Aaroen impegna Desplanches, che si esprime in un grande intervento. Nei minuti finali, dopo gli ingressi di Fabbian e Miretti, l'Italia riprende il controllo del gioco e sfiora il tris con Oristanio. Secondo successo in tre gare per gli azzurrini, che volano a 7 punti e inseguono l'Irlanda (9) nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei Under 21.