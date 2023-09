Qualificazioni Euro2024: Kramaric-gol, la Croazia aggancia la Turchia al primo posto

QUALIFICAZIONI

Calhanoglu e compagni riposano e i croati ne approfittano: 1-0 all'Armenia, che evita un passivo maggiore grazie a Čančarević, ed è aggancio alla vetta del gruppo D

© Getty Images Il gruppo D delle qualificazioni ad Euro 2024, da quest'oggi, ha una coppia in testa al girone. Approfittando del turno di riposo per la Turchia, infatti, la Croazia effettua l'aggancio a quota dieci punti e rimane imbattuta nel girone. Perisic e compagni frenano le ambizioni dell'Armenia, sconfitta 1-0 a Yerevan grazie alla rete di Kramaric al 13'. Decisivo Čančarević, che evita due volte il bis di Perisic, per contenere il passivo.

GRUPPO D

Il turno di riposo della Turchia, capolista del gruppo D, consente alla Croazia di agganciare la vetta a quota dieci punti. Perisic e compagni sconfiggono infatti 1-0 l'Armenia a Yerevan, in una gara ricca d'occasioni soprattutto per la nazionale ospite. Parte subito forte la Croazia, che al 13' segna il gol della vittoria: dopo un batti e ribatti in area arriva il tocco vincente di Kramaric da due passi. La rete dell'attaccante dell'Hoffenheim viene inizialmente annullata per una posizione di offside al momento del tocco maldestro di Gvardiol, ma un lungo check-Var svela che il centravanti è in linea con Dashyan. La rete consente ai croati di controllare il possesso e i ritmi, sfiorando il bis con Ivanusec. Nella ripresa entra Norberto Briasco, che sfiora il pari per l'Armenia al 77'. Il secondo tempo è però un monologo di Perisic e compagni, che sfiorano tre volte il raddoppio: decisivo Čančarević per evitare un passivo più ampio, con l'Armenia che resta terza a quota 7, -3 dalla vetta.