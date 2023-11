Italia, vittoria o pareggio con l'Ucraina: così cambierebbe il destino a Euro 2024

Come ormai noto all'Italia di Luciano Spalletti basterà un punto a Leverkusen contro l'Ucraina per assicurarsi un posto nella fase finale di Euro 2024 (senza passare dai playoff), ma vincere o pareggiare contro la squadra di Rebrov farebbe tutta la differenza del mondo per gli azzurri. Il 2 dicembre alle 18 si terrà infatti il sorteggio della fase a gruppi: in caso di successo la Nazionale salirebbe a 16 punti e sarebbe certa di prendervi parte in terza fascia, mentre se dovesse qualificarsi con un pareggio sarebbero altissime le probabilità di ritrovarsi in quarta, con la prospettiva di un vero e proprio girone di ferro in Germania.