Il Psg deve fare i conti non solo con l'infortunio di Mbappè (strappo muscolare alla coscia sinistra, out per 3-4 settimane) ma anche con quello di Edinson Cavani. L'uruguaiano, uscito al 14' nel match con il Tolosa per un colpo all'anca, dovrebbe essere indisponibile per almeno 20 giorni. Un doppio guaio per Tuchel.