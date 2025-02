Provstgaard: "Lazio un sogno, l'obiettivo è la Champions"

"Sto vivendo un sogno. E' la prima volta a Roma, è meraviglioso essere qui e restarci. Giocare per la Lazio è un sogno che si realizza, non vedo l'ora di iniziare a creare ricordi con questo club. La Lazio sta facendo una grande stagione, si trova in un'ottima posizione in campionato ed è già agli ottavi di Europa League. L'obiettivo è arrivare tra le prime 4 in Serie A e fare un bel percorso nelle coppe. I miei obiettivi sono di godermi il tempo qui e di rendere la Lazio ancora più forte". Ha le idee chiare Oliver Provsgtaard, nuovo difensore biancoceleste, che si racconta ai canali ufficiali del club. Il danese, poi, svela: "Quando ho saputo dell'interessamento non ci ho pensato due volte, ho preso il primo volo e sono venuto in Italia. Mi reputo un difensore centrale moderno, amo giocare la palla sotto pressione. Voglio avere il possesso e creare da dietro potenziali occasioni per la mia squadra. Questa è la mia qualità principale. Ma sono anche alto e forte fisicamente, un vantaggio importante per un difensore", prosegue. Per il difensore anche un passato gamer, tanto da conquistare la "eChampions League nel 2021. Prima giocavo con i miei amici, poi a causa del grave infortunio e del lockdown ha passato tanto tempo a giocare e mi sono laureato campione. Con il ritorno alla vita normale ho ripreso, sono arrivato alla Lazio e sono molto felice". Infine un pensiero sul connazionale Isaksen: "Un'ottima persona e un grande giocatore. Abbiamo personalità simili e sono sicuro che potrà insegnarmi molto".