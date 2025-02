Premier, Nottingham Forest travolge Brighton e aggancia 2° posto

Prosegue il momento magico del Nottingham Forest, che travolge 7-0 il Brighton nella gara valida per la 23/a giornata di Premier League e aggancia momentaneamente l'Arsenal al secondo posto in classifica con 47 punti, a meno sei dalla capolista Liverpool, in campo nel pomeriggio contro il Bournemouth. L'autorete di Dunk al 12' sblocca il risultato, poi i padroni di casa si scatenano con la tripletta di Wood e le reti di Gibbs-White, Williams e Jota Silva. Il Brighton incassa il secondo ko di fila e resta al nono posto con 34 punti.