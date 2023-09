Inghilterra

Hwang Hee-chan illude il Wolves, che crolla nella ripresa: Gakpo, Robertson ed Elliott firmano la vittoria che porta i Reds momentaneamente in testa con 13 punti

© Getty Images La quinta giornata della Premier League si apre con una vittoria sofferta per il Liverpool, che deve rimontare contro un Wolverhampton messo molto bene in campo da Gary O'Neil. Sono i Wolves a passare in vantaggio con Hwang Hee-chan, ma nella ripresa i cambi di Klopp riaprono la sfida: Gakpo (55'), Robertson (85') ed Elliott firmano il 3-1 e la rimonta vincente dei Reds. Salah e compagni vanno così momentaneamente in testa con 13 punti.

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL 1-3

Rimonta vincente per il Liverpool, che ribalta il risultato e sbanca il Molineux, sconfiggendo 3-1 il Wolverhampton in un match più equilibrato di quanto faccia credere il risultato. La sfida inizia male per i Reds, che lanciano tra i titolari il classe 2003 Jarell Amorin Quansah in difesa, visto il rientro in extremis di Konaté. Passano sei minuti ed ecco la rete dei Wolves, trascinati dallo strepitoso primo tempo di Pedro Neto: è proprio l'ex Lazio a involarsi sulla destra e ispirare per Hwang Hee-chan, che insacca sfruttando un intervento rivedibile di Alisson. La reazione del Liverpool è immediata, con Diogo Jota impreciso, ma i ragazzi di Klopp rischiano ancora sulla spinta di Pedro. Questa volta Matheus Cunha sbaglia clamorosamente l'aggancio e, dopo vari minuti di stallo, si va al riposo sull'1-0. Nell'intervallo Klopp effettua un cambio, inserendo Luis Diaz per uno spento Mac Allister. La mossa non sembra funzionare, finchè al 55' i Reds pareggiano: Salah sbaglia il tiro, che si trasforma in un cross rasoterra che Gakpo deve solo spingere in rete. I Wolves si ridisegnano per proteggere l'1-1, ma nel finale affondano sulla spinta dei Reds, che pochi istanti prima avevano perso l'infortunato Quansah. L'eroe di giornata è Robertson, che trova il 2-1 (85') sul passaggio vincente di Momo Salah, festeggiando così le 200 presenze in Premier League e sfruttando l'errore al rinvio di José Sa. Nel recupero arriva anche l'apoteosi degli ospiti, con Salah ad ispirare per Elliott e la deviazione di Bueno a spiazzare il portiere al 91'. Vince 3-1 il Liverpool, che sale a quota 13 punti ed esulta dopo dodici minuti di recupero. Si ferma a quota tre il Wolverhampton, restando in zona-retrocessione.