Premier League: McTominay e Martial lanciano il Manchester United

INGHILTERRA

I Red Devils battono 2-0 l'Everton e si prendono momentaneamente il terzo posto in solitaria

© afp Il Manchester United inaugura la trentesima giornata di Premier League battendo 2-0 l'Everton all'Old Trafford. Al 36', McTominay batte Pickford sul primo palo su assist di Sancho, mentre il raddoppio arriva al 71' grazie a Martial, che riceve da Rashford e insacca da pochi passi. Con questa vittoria, gli uomini di ten Hag salgono momentaneamente in solitaria al terzo posto in classifica con 56 punti, mentre i Toffees restano a quota 27.

MANCHESTER UNITED-EVERTON 2-0

La trentesima giornata di Premier League si apre con il successo per 2-0 del Manchester United sull'Everton all'Old Trafford. I Red Devils assaltano subito l'area dei Toffees, ma Pickford mura Rashford. Al 12', Antony colpisce il palo, poi l'azione prosegue e Wan-Bissaka la mette fuori. Dopo un'altra occasione per il brasiliano, ecco il vantaggio dei padroni di casa al 37': Sancho serve in area McTominay, che colpisce violentemente sul primo palo firmando l'1-0. Nella ripresa, continua lo show tra i pali di Pickford, che ferma anche Bruno Fernandes a metà secondo tempo. Al 71', però, il 2-0 della formazione di ten Hag è inevitabile: Coleman buca l'intervento e regala la sfera a Rashford, che vede centralmente Martial. Tutto facile per il francese, che solo davanti al portiere ospite raddoppia e chiude definitivamente i giochi. Lo United sale così a 56 punti e consolida il suo posto Champions, mentre l'Everton di Dyche resta a quota 27, sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere in Championship.