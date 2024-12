Premier League, l'arbitro David Coote licenziato con effetto immediato dopo la bufera

David Coote, l'arbitro balzato agli onori della cronaca per un video in cui insulta Klopp e il Liverpool, e successivamente per un altro filmato in cui sembra sniffare polvere bianca in una stanza d'albergo nel corso degli europei è stato licenziato. Duro il provvedimento della Associazione inglese degli arbitri (PGMOL) dopo un'investigazione interna: stop alla carriera nel mondo arbitrale con effetto immediato.