Portogallo, il ct Santos: "Il futuro di CR7? Se mi chiede un consiglio..."

Dopo le delusioni in Champions e in campionato, il futuro di Ronaldo tiene sempre banco in casa Juve. Anche durante la sosta per gli impegni delle nazionali. "Se mi dovesse chiedere un consiglio sul proprio futuro sarei sempre a sua disposizione: potrei darglielo senz'altro - ha spiegato il ct del Portogallo, Fernando Santos -. Gli piace giocare a Torino, non credo ci siano problemi ma non posso rispondere a domande sul suo futuro". "Lo conosco molto bene, lo alleno da quando aveva 18 anni, con lui c'e' un ottimo feeling, parliamo molto, ma le cose che ci diciamo restano fra noi", ha continuato.

Getty Images