Paul Pogba si schiera apertamente contro gli autori degli insulti razzisti via social sempre più diffusi in Premier League: "I miei antenati e i miei genitori hanno sofferto affinché la mia generazione oggi fosse libera di lavorare, prendere l'autobus e giocare a calcio. Gli insulti razzisti sono una manifestazione di ignoranza e possono soltanto rendermi più forte e motivarmi a lottare per la prossima generazione". Ieri anche il suo compagno di squadra Rashford, che ha sbagliato un rigore, è stato vittima di questi insulti.