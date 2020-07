Poche vacanze, preliminari e calendario intasato: l'importanza del quinto posto

SERIE A

Caccia al quinto posto. Con il Napoli che si è già conquistato l'accesso diretto all'Europa League con la vittoria in Coppa Italia, Milan e Roma cercano in tutti i modi di prendersi quella posizione in classifica che eviterebbe un inizio di stagione davvero pesante. Considerando che il campionato termina ai primi giorni di agosto, e che quello successivo parte il 12 settembre, mettendoci in mezzo le meritate vacanze e la preparazione fisica in vista della nuova stagione, doversi fare anche le tre partite preliminari per arrivare in Europa League non sarebbe certo una situazione invidiabile.

La Roma, poi, ha anche da concludere la sua stagione europea in Germania sperando di proseguire dopo la sfida con il Siviglia. I tempi, fatalmente, saranno ancora più ristretti. Mentre il Milan, che ha scelto di proseguire con l'attuale allenatore, si eviterà tutte le complicazioni legate a una nuova avventura tecnica.

Il lato positivo è che gli eventuali tre turni che valgono l'accesso alla fase a gironi saranno a gara secca e non più con la formula dell'andata e ritorno. Si partirà il 17 settembre, dopo l'inizio del campionato previsto per il 12, con il secondo turno preliminare, poi il 24 ci sarà il terzo e il primo ottobre i playoff. La fase a gironi comincerà il 22 ottobre, due giorni dopo quella della Champions. Tante partite e poco riposo. Tutti motivi che invitano a guadagnarsi al più presto una posizione in classifica che vale oro.

Dopo la vittoria esterna sul Sassuolo, il Milan si ritrova avanti di un punto con la Roma che però ha una partita in più da giocare, quella di stasera a Ferrara con la Spal. Il calendario è favorevole ai giallorossi che hanno il vantaggio di potersi riportare a più due giocando contro un club già retrocesso. La squadra di Pioli deve affrontare, nel prossimo turno, un'Atalanta con la voglia matta di guadagnarsi uno straordinario secondo posto mentre quella di Fonseca ospita una Fiorentina ormai lontana da ogni obiettivo.

Nelle ultime due giornate il Milan va a Genova contro la Sampdoria prima di ospitare il Cagliari mentre la Roma è attesa dal Torino per poi chiudere il campionato in casa con la Juventus. Tutte partite che, molto probabilmente, non avranno più grossi motivi di classifica se non per rossoneri e giallorossi.