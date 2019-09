"Non so dove e non so come, ma tornerò". Così l'ex presidente della UEFA, Michel Platini, ha annunciato la sua intenzione di tornare nel mondo del calcio alla scadenza della sua squalifica il prossimo 7 ottobre. Le Roi è stato sospeso nel 2015 da tutte le attività legate al calcio per un presunto pagamento illecito di circa 1,8 milioni di euro ricevuto dall'allora presidente della FIFA Sepp Blatter, a sua volta sospeso per 6 anni. "Tornerò. Non so dove e non so come. Non posso farmi bloccare da una sospensione, anche se è stata comminata da idioti", ha dichiarato Platini al canale televisivo svizzero RTS. "Sono stato vittima di una forma di complotto, sì, totalmente, tra quelli della FIFA e della magistratura svizzera. C'era un accordo tra la FIFA e loro per farmi fuori, ma non ho intenzione di dire che c'entri lo stato svizzero", ha aggiunto il 64enne ex calciatore.