Pioli ritrova Tomori e Kalulu e guarda alle prossime sfide: "Forse li rivedremo con l'Atalanta"

I RECUPERI

Il tecnico emiliano ha parlato delle condizioni dei due difensori che potrebbero tornare presto in campo

La brutta sconfitta con il Monza non ha cancellato la voglia di fare bene in casa Milan. La squadra rossonera deve svoltare subito pagina considerato che alla finestra vi sono le sfide con Rennes e Atalanta. Proprio in vista della sfida di campionato Stefano Pioli avrà finalmente a disposizione Pierre Kalulu e Fikayo Tomori che andranno a rafforzare la linea difensiva, spesso in difficoltà negli ultimi incontri.

"Kalulu e Tomori era tanto tempo che non si allenavano con noi. Recuperarli sarà molto importante. C'è la felicità di averli nuovamente in gruppo" ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di Milan Tv che ha sottolineato come i due difensori "non saranno a disposizione con noi, ma vediamo per domenica".

Guardando al ritorno dei play-off di Europa League Pioli predica calma al fine di evitare possibili trappole: "È chiaro che ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d'andata, ma non possiamo considerarla finita. Il Rennes è una squadra che sta bene, è una squadra di qualità, una squadra veloce. Non alzerà bandiera bianca facilmente. Proveranno a rimontare. Siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno. Dovremo gestire bene cercando di colpire gli avversari".