Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma in programma domenica alle 18 al Tardini: "Recuperiamo i centrali, Balogh e Valenti, ma non ci sarà Hernani. Tutti ci aspettiamo qualcosa in più da Dennis Man, è il nostro leader tecnico. Per tornare alla vittoria dobbiamo fare molto di più. In questo momento difficile sento la vicinanza quotidiana della società".