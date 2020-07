Il Qatar compra il Parma: quanti dubbi

L'OPINIONE

di

GIANLUCA MAZZINI

L’imminente acquisto da parte di un gruppo qatariota del Parma Calcio (dovrebbe essere definito entro fine mese) lascia molti dubbi. Non solo sportivi. Intanto si tratta del sesto club di Serie A che diventa di proprietà estera. L’acquisizione da parte di imprenditori stranieri di questi club, a differenza di Inghilterra e Francia, non ha sortito grandi effetti. L’Inter cinese, il Milan, la Roma, la Fiorentina e il Bologna (tutti americani) non hanno visto significativi miglioramenti dal punto di vista dei risultati sportivi.

C’è anche un problema politico. La vendita di società sportive a stranieri è anche la dimostrazione dell’impoverimento dell’imprenditoria italiana non è più in grado di reggere un business come quello del calcio. Azienda calcio che è la terza in Italia per fatturato.

Veniamo agli arabi che sbarcano per la prima volta nel calcio italiano. Non si tratta, meglio chiarirlo subito, dell’emiro Tamin al Thani, il padrone del Paris Saint Germain. Il nuovo proprietario del Parma sarà Hisham Saleh Al hamad Al Mana. Classe 1965 presidente dell’omonimo gruppo Al Mana con 55 filiali e 5 mila dipendenti nel mondo. Lavora in partnership con alcuni dei marchi più famosi del mondo tra cui Hermes, Armani, Balenciaga, Diesel, Sephora, Mc Donald’s. Il gruppo qatarino è pronto ad acquisire il 51% del Parma versando 63 milioni in 5 anni. In questo periodo acquisirà il restante 49% del pacchetto azionario. Il patrimonio di Hisham Al Mana si aggirerebbe intorno al miliardo e mezzo di dollari. Del resto l’emirato è il paese più ricco del mondo per reddito pro capite, grazie ai suoi giacimenti di gas liquido.

Il motivo di quest’investimento non è chiaro ma quando si dice Qatar vuole dire che l’operazione è stata autorizzata dall’Emiro in persona. Del resto l’Emirato è una monarchia assoluta dove la parola “democrazia” non è un vocabolo corrente. Il Qatar in Europa opera su tre direttrici parallele. Anzitutto quella del business. Privilegiando gli ambito di grande rilevanza mediatica come moda e sport. C’è poi una particolare volontà di investire in Italia, paese molto amato da Al Thani che ha già comprato da noi catene alberghiere, il gruppo Valentino, il quartiere gioiello di Milano Porta Nuova e la compagnia aerea Air Italy (entrata però in crisi con il managment arabo).

C’è poi un aspetto molto trascurato ma ben presente dal punto di vista qatarino: quello religioso. L’emirato, attraverso ong e ora grazie anche ad un trattato bilaterale con l’Italia, finanzia centri islamici e moschee. In tutta Europa ma soprattutto da noi. Politiche che hanno suscitato più di un perplessità essendo il Qatar un paese islamico integralista di stretta osservanza wahabita. In particolare l’emirato sostiene la Fratellanza Musulmana considerata fuorilegge con l’accusa di terrorismo in vari paesi.

L’operazione Parma Calcio potrebbe inserirsi nel filone di conquista di brand strategici italiani da parte di Doha. L’operazione di Al Mana non esclude che lo stesso Emiro possa prima o poi investire nel calcio italiano. Al Thani è un grandissimo appassionato di calcio. La leggenda vuole che da piccolo tifasse per la Lazio ma ora il suo sogno è Roma. Le vicende e le polemiche del nuovo stadio della Capitale sconsigliano agli arabi di sbarcare in questo momento nella Capitale. Capitale, tra l’altro, simbolo della cristianità.

Per i tifosi parmigiani, giustamente interessati solo al profilo sportivo, l’arrivo di imprenditori danarosi potrebbe essere una grande notizia. Potrebbe, ma bisogna aspettare per festeggiare. I fondi qatarini in Europa controllano già diverse squadre ma investimenti massicci hanno interessato solo la squadra di Parigi. L’Eupen (Serie A belga), la Lionesa (Serie C spagnola), il Linz (Serie B austriaca) servono più che altro come palestre per testare nel calcio europeo talenti che giocano nell’emirato. A proposito la nazionale del Qatar (i marroni) ha vinto a sorpresa la Coppa d’Asia lo scorso anno e sogna di disputare alla grande il Mondiale Qatar 2022. Grazie alle esperienze dei suoi giocatori nei campionati minori europei.