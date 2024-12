Parma verso l'Hellas, Pecchia ha uomini contati in difesa

Si è svolta in mattinata la tradizionale consegna dei regali ai piccoli pazienti dell'Ospedale dei Bambini "Pietro Barilla" di Parma da parte degli atleti della prima squadra maschile e della prima squadra femminile del club crociato con la dirigenza al fianco dei giocatori e delle giocatrici. L'appuntamento solidale ha tenuto il gruppo unito nonostante la giornata di riposo concessa prima della fase di rifinitura in vista della sfida interna contro l'Hellas Verona. Il rompete le righe ha interrotto una settimana "lunga" di allenamenti, iniziata subito dopo la sfida di venerdì scorso contro l'Inter. Mister Pecchia ha gli uomini contati in difesa: oltre al lungodegente Circati, si sono fermati Balogh e Valenti. L'argentino ha accusato una lesione al flessore della coscia sinistra al rientro in campo, nel finale contro i nerazzurri, era al rientro dopo un lungo stop: starà ai box almeno un mese. L'ungherese invece ha riportato un risentimento ai muscoli profondi del bacino, sempre a San Siro: è in forte dubbio. Il tecnico ducale pensa a una riconferma per la coppia Delprato-Leoni. Sempre out Bernabè, a centrocampo c'è più scelta grazie al pieno recupero di Hernani. Intoccabile Sohm, il brasiliano è in ballottaggio con Estevez, Keita, Haj Mohamed per due maglie. Contro il Verona in attacco dovrebbe mancare solo Charpentier, operato a Milano in settimana al tendine d'Achille destro. Benedyczak, assente contro l'Inter per influenza, sta meglio. Anche qui le alternative non mancano e dopo le ultime prove opache non è da escludere che Pecchia valuti di far partire Bonny dalla panchina. Il francese resta il titolare designato, ma Cancellieri e il polacco possono fungere da piano B al centro della linea offensiva. (