Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e da un'esercitazione tattica. La seduta e' stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Alberto Grassi e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro differenziato. Juraj Kucka ha svolto un programma di lavoro differenziato per un risentimento ai muscoli posteriori della gamba destra incorso durante la seconda gara svolta con la propria Nazionale. Dejan Kulusevski ha lavorato con i compagni. Domani, sabato 14 settembre, per i crociati e' in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.30.