Pallone d'oro, l'Equipe conferma la storica svolta: sarà di Mbappé, Varane o Modric

19/11/2018

Mbappé, Varane e Modric. Tre nomi che ronzano da tempo intorno al Pallone d'oro, tra indiscrezioni che filtrano dalla Francia e mezze conferme dai conteggi delle schede. Mancano due settimane alla cerimonia di consegna del riconoscimento più ambito a livello individuale, ma L'Equipe ha diffuso sui profili social il video promozionale della manifestazione e l'attenzione cade inevitabilmente su questi tre giocatori.



Mbappé compare per primo, poi Varane, poi Modric. Solo in seguito compaiono gli altri candidati al trofeo. Il video comincia in realtà con le immagini di Ronaldo, che ha vinto l'edizione 2017 del Pallone d'oro, poi compare subito Mbappé e in seguito Varane e Modric. Però poi in chiusura di clip, ricompaiono quindi Mbappé, Varane e Modric, esattamente nello stesso ordine.



Sicuramente tra i candidati reali non c'è Griezmann, che compare fugacemente e tra l'altro con la maglia dell'Atletico Madrid anziché con quella della Nazionale francese come gli altri due.